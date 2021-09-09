السجن 10 سنوات لسائقي سيارتين وعام لقائد قطار بحادث حلوان

عاقبت محكمة أمن الدولة بحلوان، سائقي سيارتين ميكروباص، بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى معاقبة سائق قطار بالحبس لمدة عام، في حادث قطار حلوان، الذي نتج عنه مصرع شخصين وإصابة آخرين.

وذكرت هيئة السكة الحديد، في بيان سابق لها، أنه أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط «التبين – العباسية»، وفي المسافة ما بين التبين وحلوان، حدث تصادم القطار بسيارتين، كانتا متوقفتين على القضبان في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة الحديد، وبالتالي كانتا متعارضتين مع مسار القطار وحدثت الواقعة.

وفاة شخصين في حادث حلوان

وكشفت هيئة السكة الحديد عن أن المكان لا توجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور من هذه المنطقة، فيما حاول سائق القطار التوقف، ولكن لم يتمكن من فعل ذلك، الأمر الذي أدى إلى احتكاكه بإحدى السيارتين واصطدامه بالأخرى، وأعلنت وزارة الصحة آنذاك عن وفاة شخصين وإصابة آخرين أثناء حادث التصادم.

وانتشر فيديو يوثق مشاهد من الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وطالب رواد السوشيال ميديا بمعاقبة المتسبب في وقوع الحادث.