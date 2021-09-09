وزير الاتصالات: منعنا شركات المحمول من إشراك المواطن في أي خدمة دون موافقته

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن انتقال المستهلك من إحدى شركات الاتصالات إلى أخرى، مع الاحتفاظ بنفس الرقم يجرى خلال 48 ساعة، «الشركات بتحاسب بعضها والمواطن مالوش دعوة».

وأكد أن بعض المواطنين كانوا يشتركون في بعض الخدمات دون انتباه، ويفاجئون بأن الباقة انتهت، ولذلك منعنا الشركات من إشراك المواطنين في أي خدمة لا يضغط بنفسه على زر الموافقة فيها، ويتاح له الخروج منها إذا فعل ذلك دون أن ينتبه.

الانتقال بين شركات الإنترنت الثابت

وأضاف «طلعت» في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أن الوزارة أتاحت أيضا الانتقال من شركة تقدم الإنترنت الثابت إلى شركة أخرى دون توقف الأمر على رضا الشركة المتروكة، وهذا يحدث خلال 72 ساعة فقط.

حوكمة قطاع الاتصالات

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تهدف إلى حوكمة قطاع الاتصالات ليكون المستهلك هو الطرف الأقوى في العلاقة، وهو سيد هذه العلاقة وليس الشركات، وهذا بدأ بعدد من الإجراءات، أولها الرسائل المزعجة التي تتحدث عن إبادة الحشرات، وكانت هذه الرسائل تصل للمواطنين، وانتهت هذه الظاهرة من خلال تطبيق القانون.

جامعة مصر المعلوماتية تتعاقد مع 5 جامعات عالمية

أما عن جامعة مصر المعلوماتية، فأشار إلى أنها أول جامعة تعمل في تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعاقدت مع 5 جامعات من أفضل الجامعات العالمية.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن عن تحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت، لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل، حيث ألزم الجهاز الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي، وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر، بحيث لا تتعدى 72 ساعة، لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة، وعملية الاشتراك بالخدمة تتم خلال 48 ساعة، على أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت بدايةً من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.