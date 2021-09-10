السلطات الإسبانية تجلي 1000 شخص جنوب البلاد جراء حرائق الغابات

أجلت طواقم الطوارئ الإسبانية، أمس الخميس، 939 شخصاً بعد أن دمر حريق غابات خلال أقل من 24 ساعة ما يقرب من 2200 هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدانا»، من الغابات في «كوستا ديل سول» جنوبي البلاد.

نحو 200 من رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات

وكافح نحو 200 من رجال الإطفاء حرائق الغابات بمساعدة 26 مروحية وطائرة إطفاء، فيما لم يتضح بعد سبب الحريق.

وقالت خدمات الطوارئ، إنه تعين نقل الناس إلى مكان آمن، في الوقت الذي اشتعلت النيران عند سفح سلسلة جبال سييرا بيرميخا بالقرب من منطقة إستيبونا الساحلية منذ مساء أمس الاول الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وكان حريق غابات في منتجع إستبونا الواقع جنوبي البلاد أجبر نحو 800 شخص على النزوح الجماعي، وقالت خدمات الطوارئ، إن الحريق شب أمس الاول الأربعاء في حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي «09:30 مساء بتوقيت القاهرة»، والتهم نحو 5 آلاف فدان من الغابات.

وأشارت السلطات الإسبانية، إلى إجلاء 779 شخصا من 4 تجمعات سكنية في منتجع إستبونا، المقصد السياحي الشهير للسياح البريطانيين ومن مجمع سكني في منطقة بينافيس المجاورة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعاقت

Un abrazo enorme a la ciudadanía de Estepona que mira con preocupación el incendio en Sierra Bermeja y el agradecimiento más profundo a los efectivos del @Plan_INFOCA que tratan de controlar el fuego. pic.twitter.com/Wg97I3IjaC — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) September 9, 2021

وصعبت الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل مستمر من جهود رجال الإطفاء، حيث اقتربت درجات الحرارة من 30 درجة مئوية حتى خلال الليل في منطقة ملقا.

وأدى الدخان المتصاعد من الحريق إلى إغلاق حوالي 14 كيلومترا على طريق «إيه بي-7»، وهو طريق سريع رئيسي، قبل استئناف حركة المرور بحلول منتصف أمس الخميس.

وكانت خدمة إطفاء الحرائق الإقليمية، أشارت في وقت سابق في بيان، إلى أن التضاريس الوعرة جعلت إخماد النيران عملية صعبة، موضحة أن هناك منحدرات بارزة، ورياح عاتية تعقد وتيرة العمل.

وكانت وزارة التحول البيئي الإسبانية، قالت في وقت سابق، إن 186 ألف فدان في مناطق الغابات والأدغال احترقت حتى 29 أغسطس الماضي.