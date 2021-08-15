دراسة حديثة: حرائق الغابات تسببت فى ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

انتشرت فى الفترة الأخيرة عددا من حرائق الغابات فى العديد من الدول، والتي تحاول حتى اليوم إطفاء هذه الحرائق ولكن لم تستطع السيطرة عليها وإخمادها كليا، وتزامنا مع انتشار الحرائق وعودة ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميا، كشفت دراسة حديثة أن هناك علاقة وطيدة بين حرائق الغابات وزيادة معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة «ساينس أدفانس» الأمريكية، أن هناك علاقة بين آلاف الإصابات ومئات الوفيات بكورونا، وبين الدخان الناتج عن الحرائق، مشيرة إلى أن حرائق الغابات المستعرة في الغرب ربما تغذي جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الدراسة أن الدخان الناتج عن حرائق الغابات يحتوي على مستويات عالية من الجسيمات الدقيقة الخطيرة المعروفة باسم «PM 2.5» أو «الجسيمات المعلقة»، والتي يُعرف عنها أنها تضعف وظيفة خلايا الدم البيضاء في الرئتين بجسم الإنسان، وهذا يضر بالاستجابة المناعية للجسم، مما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

فما قدر باحثو جامعة هارفارد الأمريكية- الذين قاموا بالدراسة- أن هناك ما يقرب من 20 ألف إصابة إضافية بكوفيدـ19، ونحو 750 حالة وفاة مرتبطة بالتعرض لدخان حرائق الغابات خلال الفترة بين 15 مارس و16 ديسمبر 2020، في ثلاث ولايات غرب الولايات المتحدة.

وباستخدام البيانات اليومية المتاحة للجمهور حول كل من حالات الاصابة والوفاة بكوفيد-19 وجسيمات PM 2.5، في واشنطن وأوريجون وكاليفورنيا، قدر الباحثون العلاقة بين PM 2.5، والديناميكية الوبائية للحالات والوفيات، والتكيف مع العوامل المربكة مثل الطقس والموسمية والاتجاهات طويلة الأجل والتنقل والسكان.

وباستخدام نموذجهم الإحصائي، وجد الفريق - أيضا من كلية جون أ.بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية ومعهد أبحاث النظم البيئية في ريدلاندز في كاليفورنيا - أن دخان حرائق الغابات كان له تأثير على حالات كوفيد-19، ووفياته بعد أسابيع من الإصابة.

وفي جميع المقاطعات وجدت الدراسة أن الزيادة اليومية بمقدار 10 ميكروجرام/م 3 من PM 2.5، يوميا لمدة 28 يومًا، مرتبطة بزيادة 11.7٪ في حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة بنسبة 8.4٪ في الوفيات.

وأوضحت الدراسة أن موسم حرائق الغابات لعام 2020، كان تاريخيا، حيث تسببت الحرائق في دمار أكثر من 10 ملايين فدان في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأكثر من 4 ملايين فدان في كاليفورنيا وحدها.