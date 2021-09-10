«النقابة» عن طلب طبيب من ممرض السجود لـ«كلبه»: تجاوز إداري (فيديو)

عرض الإعلامي شريف عامر، في برنامجه «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «يحدث في مصر»، فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص قيل أنه طبيب وهو يعذب ممرضا ويعتدي عليه بالضرب ويطلب منه السجود لكلبه.

ويظهر في الفيديو رجل يرتدي زيا أزرق ويلبس كمامة، بينما يعنفه شخص آخر يدعى «دكتور معتز» ويسبه ويضربه ويطلب منه أن «ينط الحبل»، ويطلب منه الاعتذار لكلبه والسجود له سجدتين، عقابًا له على إهانة كلبه، بحسب ما ظهر في الفيديو.

وعرض «عامر»، أجزاء من الفيديو وخفض صوت الفيديو بسبب ما يحدث فيه، مطالبًا بعدم نشر «الهزار» الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا أنه بعد نشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت أجهزة وزارة الداخلية بالتحري على حقيقة الفيديو، وكذلك وزارة الصحة بسبب الواقعة.

نقابة الأطباء تعلق على الواقعة: تجاوز إداري

من جهته علق الدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء، على الفيديو، مشيرًا أنهم لم تصلهم أي شكاوى خاصة بالفيديو، لافتًا أنه يحتوي على تجاوزات إدارية ولا يجوز ما حدث حتى لو كان على سبيل «الهزار».

وانتقد وكيل نقابة الأطباء ما فعله الطبيب، مشيرًا أنه لم يكن يتخيل أن العقاب بسبب إهانة أحد زملائه، وأنه لم يكن يعرف أن عقاب الممرض بسبب كلبه، مشددًا على أنه لا يحق لأي طبيب عقاب أي شخص إلا بالإجراءات القانونية.

واعتبر وكيل نقابة الأطباء أن الأمر يقع تحت سلطة النيابة الإدارية حال كون الواقعة في مستشفى حكومي، وأن الأمر يخضع لسلطة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة حال كونه في مستشفى خاص، مطالبًا الداخلية بالوصول لهذا الشخص وإحالته لجهات التحقيق المختصة.