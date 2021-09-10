فيلم «ماكو» يتصدر إيرادات السينما.. و«مش أنا» يتذيل القائمة

مازال فيلم ماكو ينافس بشكل كبير الأفلام المتواجدة حاليا بدور العرض، حيث يتصدر إيرادات الافلام، محتلا المركز الاولى في إيرادات الافلام،ويحتفظ حتى الآن بالصدارة.

ونستعرض خلال السطور التالية قائمة إيرادات أفلام معروضة في السينمات

ماكو يحتل المركز الاول

فيلم ماكو تصدر إيرادات الأفلام، أمس الخميس؛ إذ بلغت إيراداته 710.245جنيه. ويشارك في بطولته بسمة وناهد السباعي، ونيكولا معوض وسارة الشامي ومنذر رياحنة ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

فيلم الإنس والنمس في المركز الثاني

وجاء في المركز الثاني في إيرادات الأفلام، فين «الإنس والنمس»، الذي حقق إيرادات بلغت 472.566 جنيهات.

والفيلم من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم موسي في المركز الثالث

أما فيلم موسي فجاء في المركز الثالث حيث حقق إيرادات بلغت 256.147 جنيه.والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وملك قورة وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار، وعدد آخر من الفنانين.

فيلم 200 جنيه في المركز الرابع

وجاء في المركز الرابع فيلم 200 جنيه، الذي حقق إيرادات بلغت 241.860جنيها

والفيلم يشارك في بطولة نخبه من نجوم الفن وهم إسعاد يونس وليلي علوى وأحمد السقا وأحمد آدم وأحمد رزق وأحمد السعدني وغادة عادل ومي سليم ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد أمين.

فيلم العارف المركز الخامس

ومازال فيلم العارف يحتل المركز الخامس بإيرادات بلغت 212.218 جنيه، بطولة أحمد عز وكارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد علاء الديب.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وجاء فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين في المركز السادس، بإيرادات بلغت 73.127 جنيهات، وهو بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد الجندي.

فيلم «مش أنا» في المركز الأخير

وجاء في المركز الاخير فيلم «مش أنا»؛ إذ بلغت إيراداته 37.674 جنيه، وهو من بطولة تامر حسني وحلا شيحا وماجد الكدواني.