السبت.. أبطال فيلم «ماكو» في ضيافة برنامج واحد من الناس

يظهر أبطال فيلم ماكو في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة قناة الحياة، وبالفعل جرى طرح البرومو الخاص بالحلقة والمقرر عرضها يوم السبت المقبل في تمام الساعة 10 مساء.

أبطال فيلم ماكو مع عمرو الليثي

وسيكون هناك عدد من أبطال الفيلم في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي من بينهم نيكولا معوض وسارة الشامر ومحمد مهران والموسيقار هشام خرما ومخرج العمل محمد هشام الرشيدي والمؤلف أحمد حليم.

وخلال الحلقة سيكشف أبطال الفيلم عن كثير من الكواليس الخاصة بأول فيلم مصري يتم تصويره تحت الماء والصعوبات التي واجهتهم أثناء التصوير وكيف تغلبوا عليها وكيفية تعلمهم الغطس.

فيلم ماكو

يذكر أن فيلم ماكو هو بطولة ناهد السباعي وبسمة ونيكولا معوض وعمرو وهبه وسارة الشامي ومحمد مهران ومنذر ريحانة، وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وتمكن فيلم ماكو منذ بداية عرضه في السينمات من تصدر الإيرادات، وتفوق على فيلم الإنس والنمس لمحمد هنيدي والذي أصبح في المرتبة الثانية.

يذكر أن أبطال فيلم ماكو كانوا قد احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من الفنانين منهم ناهد السباعي وبسمة ونيكولا معوض ومحمد مهران وسارة الشامي وعمرو وهبه وجيلان علاء وماجد المصري وليلي وملك أحمد زاهر وغيرهم.

وخلال العرض الخاص عبر جميع الفنانين عن سعادتهم البالغة بوجود مثل هذا العمل المصور أغلبه تحت الماء في مصر، وحرصوا على تهنئة جميع أبطال الفيلم.