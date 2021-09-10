مجزر جرجا يعدم ماشية مصابة بمرض نادر ينتقل إلى الإنسان.. وجزارون يعترضون

قاطع الجزارون مجزر جرجا جنوب محافظة سوهاج، لاعتراضهم على إعدام الأطباء البيطريين رأس ماشية مريضة، ما دعا الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا إلى فتح منفذا لبيع اللحوم لتوفير احتياجات المواطنين.

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد برصد المتابعة الأمنية مقاطعة الجزارين في مدينة جرجا المجزر التابع لمديرية الطب البيطري، وكلف مدير الأمن ضباط المباحث بسرعة التحري فى الواقعة.

إعدام رأس ماشية مصابة بمرض حويصلات الديدان السنوبارية

وتبين من التحريات، تضرر بعض جزاري مدينة جرجا من مسئولي المجزر على خلفية إعدام رأس ماشية خاصة بالمدعو «أبو عمره.ع.س»، 45 سنة، جزار ويقيم بدائرة قسم جرجا، لإصابتها بمرض حويصلات الديدان السنوبارية، وهو مرض نادر ينتقل بين الإنسان والحيوان.

كما أشارت المتابعة لانتظام فتح محال الجزارين واستمرار بيع اللحوم السابق ذبحها، بالإضافة إلي وجود منفذ خاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لبيع اللحوم، وتم توفير كمية من اللحوم الأثيوبية للمنفذ المشار إليه لتوفير إحتياجات المواطنين.

جدير بالذكر أن المجزر يتردد عليه 15 جزارا يومياً من مدينة جرجا فقط، ويجري التنسيق مع الغرفة التجارية ومسئولي مديرية الطب البيطري وكبار الجزارين لاحتواء الأزمة التي احتدمت بعد إعدام رأس الماشية الخاصة بأحد الجزارين، تمهيدا لعودة انتظام العمل بالمجزر واستئناف عمليات الذبح، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة.