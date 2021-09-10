إهمال أم يقتل «طفل العمرانية» بأدوية القلب.. والنيابة تحقق

كانت تنادي على طفلها البالغ من العمر 3 سنوات مرات متكررة، فلم يجيبها فأسرعت والدة الطفل «عمر» تبحث عنه في غرف شقتها بمنطقة العمرانية في الجيزة، حتى وجدته ملقى على الأرض جثة هامدة، اعتقدت أنه نائمًا لكنها ظلت تتفحص الطفل محاولة إيقاظه، ولكنه لم يستجب وكانت كل العلامات الحيوية تشير إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وكذبت الأم تلك العلامات وأسرعت تحمل طفلها إلى مستشفى أم المصريين وهناك أخبرها الأطباء بوفاة الطفل منذ دقائق.

استدعاء والدة الطفل المتوفي بأدوية القلب

وقررت النيابة العامة استدعاء والدة الطفل للتحقيق معها بتهمة الإهمال بعد أن تركته يلهو في المنزل دون رقابة منها، حتى وجد أمامه أدوية علاج القلب الخاصة بوالدته فتناول منها شريطا كاملا حتى فقد الوعي من قوة المادة الفعالة الخاصة بالدواء ما أدى إلى وفاته في الحال، وحجز جثمان الطفل بالمستشفى حتى انتقل فريق من النيابة العامة وناظر الجثمان وتبين أنه مات بسبب تناول كمية كبيرة من العلاج بالخطأ ساهمت في سرعة موته.

أدوية قاتلة

أفادت تحريات المباحث أن والدة الطفل تركته في مرة سابقة بمفرده وتناول أدوية شراب خاصة بارتفاع درجة الحرارة قبل شهر من الواقعة الأخيرة التي تناول فيها الطفل أدوية القلب القاتلة التي أودت بحياته بشكل سريع، وبررت والدة الطفل جريمتها أمام النيابة العامة أنها لم يكن لديها نية لقتل طفلها أو حتى إصابته وأنه مات بالخطأ وقدمت والدة الطفل أدلة تشير إلى صحة أقوالها، ومنها أقوال والد الطفل الذي أكد أقوال زوجته وأنها تخاف على طفلها وترعاه بشكل جيد، لكن الوفاة جاءت قضاء وقدر، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث في الواقعة حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية.