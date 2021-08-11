دافع عن التوك توك حتى الموت.. تفاصيل مقتل طفل في أطفيح: راجل من صغره

كشف علاء قنديل، والد الطفل محمود، شهيد التوكتوك الذي عُثر عليه مقتولًا بمنطقة مقابر أطفيح، تفاصيل الواقعة، فذكر أن نجله قُتل من خلال الخنق بحبل من المتهمين من أجل سرقة التوك توك، إذ أن سائق سيارة أبلغه برؤيته لنجله مخنوقًا بالحبل وملقى في المقابر، وذلك خلال تصريحات لبرنامج «توك شو العرب»، مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، على شاشة «الحدث اليوم».

شقيق الضحية: محمود كان محبوبا ويوزع الوجبات في شهر رمضان

فيما قال محمد علاء، شقيق الضحية، إن شقيقه كان «راجل» رغم صغر سنه، وكان محبوبًا بصورة كبيرة، وكان يوزع الوجبات في شهر رمضان على الفقراء والمساكين، كما أن شقيقه كان خائفًا على التوك توك، لأنه يعلم بأن هذه الآلة هي ما تنفق على العائلة، ولذلك لم يترك توكتوك حتى توفي، «محبش يسيب التوك توك، والشرطة إن شاء الله هتجيب حقنا، وحق أخويا هيرجع».

وتابع شقيق الضحية: «سامحني يابا، إني مطلعتش مع محمود أخويا، كان بيقول لي تعالى معايا، قلت له استنى هصلي، سابني ومشي، وراح لموته، ربنا يصبرك يابا أنت وأمي، أمي دلوقتي مقهورة عليه، أخويا مكانش بيسيبني لوحدي خالص».

والد الضحية قعيد وأجرى 7 عمليات جراحية خلال آخر 4 سنوات

فيما قال «سليمان» أحد أقارب شهيد التوك توك، إن والد الضحية قعيد وأجرى 7 عمليات جراحية خلال آخر 4 سنوات، لذلك اشترى توك توك لنجله، حتى يساعده في المعيشة، لافتَا إلى أن محمود يبلغ عمره 11 عامًا، وما حدث معه حدث مع غيره من قبل، مضيفًا أن هناك بعض المجرمين قاموا بسرقة توك من طفل آخر خلال الفترة الأخيرة بالقرية، ولكن الفرق أن الطفل عاد سالمًا.

وطالب الحكومة بالعمل على وقف سرقة التوك توك والموتسيكلات، لأن هناك زيادة خلال الفترة الأخيرة في هذه الجرائم، معقبًا: «دم محمود هيبرد، لو المجرمين دول اتقبض عليهم، الأطفال لا يجب أن يقوموا بقيادة التكاتك، رجاء من كل أولياء الأمور بلاش حد يقود توك توك أقل من 21 عامًا، مهما كانت درجة الاحتياج بلاش»