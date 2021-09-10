«عزبة علوي» بأسيوط غارقة في مياه المجاري.. ومسؤول: تمت المعاينة وجار العمل

تحولت حياة سكان عزبة «علوي»، التابعة للوحدة المحلية لمدينة أبوتيج فى محافظة أسيوط، إلى جحيم بعد غرق الشوارع والمنازل في مياه المجارى دون تحرك من المسئولين، وسط مطالبات الأهالي بإدراج العزبة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حتى يتمكنوا من الحياة.

10آلاف نسمة يعيشون وسط المجاري

يقول «علوي عنتر زكي»، من أهالي المنطقة: «أرسلنا العديد من الشكاوى لرئيس شركة الصرف الصحي ومجلس مدينة أبو تيج، وجاءت لجنة للمعاينة وكان ردها أن المنطقة تحتاج لمحطة رفع وبالفعل تبرعنا بقطعة أرض لبناء محطة رفع، ومن وقتها لم يتحرك أحد»، وأضاف أن العزبة يسكنها قرابة 10 آلاف نسمة ومياه المجاري تغرق المنازل والمنطقة بالكامل، بسبب عدم دخول الصرف الصحي للعزبة على الرغم من أن أقرب منطقة دخلها الصرف بالمدينة لا تبعد عن العزبة سوى 100 متر فقط، الأمر الذى تسبب في هجرة عدد من الأهالى لمنازلهم نتيجة طفح المجاري المستمر، لافتا إلى أن أغلب سكان العزبة عمال يومية ولا يقدرون على تكاليف سيارات الكسح.

تعدد الشكاوى

وأكد «مصطفى عبدالحميد»، من سكان القرية، أن طفح المجاري المستمر يجبر الأهالي على عدم الخروج من منازلهم: «حتى احتياجات المنزل نواجه صعوبة في شرائها، ونؤدي الصلاة في المسجد بصعوبة بالغة»، وأضاف أنهم قصدوا المسئولين بالوحدة المحلية أكثر من مرة دون جدوى: «وكأن حياتنا وسط رائحة الصرف شئ عادى بالنسبة لهم وليس أمرا مُلحا».

طفح المجاري تسبب فى إصابة الأهالي بالأمراض

وأضاف «رمضان أحمد عبدالله»، أن عدم توصيل شبكة الصرف الصحي للمنازل وراء غرق الشوارع في مياه الصرف بالقرية، مشيرا إلى أن الأهالي أصيبوا بالأمراض بسبب الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والبعوض.

«نجاة فتحي»، من سكان العزبة، قالت لـ«الوطن»: «أنا أرملة وأعيش على معاش التضامن الإجتماعى وظروفي يعلمها ربنا، وطفح المجاري يحتاج لسيارات كسح كل يومين والحمولة بـ75جنيه، وأضطر للتسول كي أوفر قيمة سيارة الكسح»، مناشدة المسئولين إرسال سيارات الصرف لرفع المياه حفاظا على صحة أبناءها ومنع انتشار الأمراض.

طفح المجاري تسبب فى بوار الأراضي الزراعية

ولفت «مصطفى على عتمان أبوعقرب»، إلى أنه يمتلك أرض زراعية بالعزبة وطفح المجاري تسبب في بوار ثلث الأرض، مشيرا إلى أنه إذا ظل الوضع على هذا الحال سيتسبب فى بوار الأرض كلها، منوها إلى أنه في الوقت الذى تناشد الدولة المواطنين بالحفاظ على الرقعة الزراعية نجد بعض المسئولين يتسببون في بوار الأراضي الزراعية، وطالب محافظ أسيوط بالنظر إليهم بعين الرأفة وتوصيل الصرف الصحي للعزبة.

مجلس مدينة أبوتيج: جار العمل على إدخال الصرف الصحي للعزبة

فيما أكد مصدر بمجلس مدينة أبوتيج أن المنطقة تحتاج إلى محطة رفع وتمت المعاينة للمنطقة وبالفعل جار العمل على إدخال الصرف الصحي للعزبة بعد إنشاء محطة الرفع بالمنطقة.