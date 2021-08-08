محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع وخط طرد نجع جزيرة قاو ضمن «حياة كريمة»

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع محطة رفع وخط طرد قرية نجع جزيرة قاو ومركز البداري، والتي تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بتنفيذها، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحةن ومحمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، والنائب ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب، وبعض الصحفيين والإعلاميين وأهالي القرية وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفذة.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع محطة رفع وخط طرد قرية نجع جزيرة قاو ومركز البداري، والتقى بالعاملين بالموقع واستمع إلى شرح من المهندس المسئول للموقف التنفيذي للأعمال ومراحل التنفيذ، مشيدًا بالأعمال التي يجري تنفيذها، مشددًا على سرعة نهوها وفقًا للخطة الزمنية وطبقًا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية للأعمال، كما التقى ببعض الأهالي الذين وجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» وتوفير كافة الخدمات والمرافق بالقرى، مرددين هتافات «تحيا مصر»، «يحيا السيسي».

وأشاد المحافظ خلال الجولة، بالمشروعات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإحلال وتجديد محطات الصرف لاستيعاب التوسعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة، مؤكدًا على أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل، حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن، وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز، هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح، وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها ستشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.