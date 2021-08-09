محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي قرية النواورة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمحطة رفع صرف صحي قرية النواورة بمركز البداري، اليوم، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزي البداري وساحل سليم معلنًا دعمه الكامل للمشروع والتوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بمنطقة الحبايشة بمركز البداري والتي تخدم مدينتي «البداري وساحل سليم»، وبعض قرى المركزين للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل بالمحطة تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات وتذليل العقبات أمام تنفيذها.

وأعلن المحافظ – خلال الجولة – دعمه الكامل للانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركزي البدارى وساحل سليم والتوسعات الجديدة بمحطة المعالجة بقرية الحبايشة مصدرًا تعليماته لمسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتشغيل المشروع بكامل طاقته وفقًا لكافة الاشتراطات الفنية مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتلافي الملاحظات وتذليل كافة العقبات وذلك وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، كرّم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وعدد من قيادات الشركة، حيث كرم كل من المهندس عزيز ويصا رئيس قطاع وسط والمهندس حربي مقار رئيس قطاع المشروعات والمهندسة أمل جميل مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام واللواء بهاء الدين أحمد بخيت مستشار الشركة للرقابة والمتابعة.

من جهة أخرى، أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدداً من قرارات التعيين الجديدة داخل عدد من كليات الجامعة، حيث تضمنت القرارات الموافقة على تعيين الدكتور سعودي محمد حسن الأستاذ بقسم التخطيط الإجتماعى وكيلا لكلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام محمد طلعت عبد الجليل الأستاذ بقسم التخطيط الإجتماعى وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك لمدة عام واحد لكلاً منهما .

كما شملت قرارات القطاع الطبي تعيين رؤساء أقسام جدد فى كليات الصيدلة ومعهد جنوب مصر للأورام والتمريض، وفى معهد جنوب مصر للأورام تمت الموافقة على تجديد تعيين الدكتورة سحر عبد الباقي محمد أحمد الأستاذ بقسم التخدير و الإنعاش و علاج الألم بالمعهد رئيساً للقسم و ذلك لمدة ثلاث سنوات .

وشملت القرارات أيضا في كلية التمريض تعيين الدكتورة نجلاء عبد المجيد محمد إبراهيم الأستاذ بقسم التمريض النفسي و الصحة النفسية رئيساً للقسم وذلك لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تجديد تعيين الدكتورة سحر محمد مرسي مسعد الأستاذ بقسم إدارة التمريض رئيساً للقسم و ذلك حتي بلوغ سيادتها السن القانونية للمعاش.