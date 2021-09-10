قافلة طبية متكاملة من جامعة كفر الشيخ لأهالي« الجزيرة الخضراء»

انطلقت القافلة الطبية المتكاملة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ، بإشراف الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووصلت القافلة، قبل قليل، إلى قرية الجزيرة الخضراء لتقديم الخدمة المجانية لسكانها وسكان القرى المجاورة بمركزمطوبس .

وتباشر القافلة المتكاملة أعمالها بمدرسة الجزيرة الخضراء للتعليم الأساسي، حيث تشمل تخصصات «العيون، الجلدية، القلب، الأطفال، المخ، الأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحةالعامة، الأطراف الصناعية، الأورام الأسنان، التمريض»، بالتنسيق مع كلية الطب بالجامعة والهيئة العامة للتأمين الصحي ومديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم بكفر الشيخ .

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، تنظم الجامعة قافلة طبية متكاملة للقرى الأكثر احتياجاَ في مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة».

رئيس الجامعة: القافلة تلبية لاحتياجات القرى الأكثر احتياجا

من جانبه أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه القافلة الطبية تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي بضرورة توفير خدمة صحية متميزة لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، كما تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات بالقرى موضع التنفيذ.

وأوضح رئيس الجامعة أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة توفر منظومة مجانية متكاملة لعلاج المرضى بداية من الكشف الطبي مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية الحرجة والتي تتطلب فحص مناظير أو عمليات جراحية .