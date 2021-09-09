غدا.. جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية متكاملة بقرى مطوبس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ، بإشراف الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية متكاملة لأهالي قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة لمركزمطوبس بمدرسة الجزيرة الخضراء للتعليم الأساسي، غدا الجمعة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وإشراف محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة.

قافلة طبية متكاملة للقرى الأكثر احتياجاَ

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، تنظم الجامعة قافلة طبية متكاملة للقرى الأكثر احتياجاَ في تخصصات «العيون، الجلدية، القلب، الأطفال، المخ، الأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحةالعامة، الأطراف الصناعية، الأورام الأسنان، التمريض»، بالتنسيق مع كلية الطب بالجامعة والهيئة العامة للتأمين الصحي ومديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم بكفر الشيخ .

القافلة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، أن هذه القافلة الطبية تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي بضرورة توفير خدمة صحية متميزة لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، كما تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات بالقرى موضع التنفيذ.

وأوضح رئيس الجامعة أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة توفر منظومة مجانية متكاملة لعلاج المرضى بداية من الكشف الطبي مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية الحرجة والتي تتطلب فحص مناظير أو عمليات جراحية أو إقامة بمستشفيات الجامعة.