غدا.. فيديو جديد لـ«الهجرة» للرد على أسئلة المصريين بالخارج حول جواز السفر

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنَّ اللواء اللواء ناصر درغام، مستشار وزيرة الهجرة، الخبير في شؤون الجوازات والهجرة والجنسية، سيرد على أسئلة المصريين في الخارج حول الجنسية وتجديد جواز السفر، وآليات استخراج جوازات السفر لأبناء المصريين بالخارج وآلية استخراج الأوراق الثبوتية، وذلك غدا الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، خاصة بعد جائحة كورونا المستجد، والتي تسببت في تعطيل استخراج جوازات السفر والتجديد، إضافة إلى ما يخص تأخر وصول الجوازات إلى القنصلية المصرية لفترات طويلة، فإن هناك تغير في معدلات وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول الجوازات إلى القنصليات.

آليات تجديد جواز السفر للمصريين في الخارج تجيب عنها وزارة الهجرة

وأكّد مصدر بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الوزارة حريصة علي تقديم فيديوهات للمصريين في الخارج توضح لهم كيفية تجديد جواز السفر وانتهت الوزارة من إنتاج الفيديوهات التعريفية لكافة الأوراق المطلوبة من المصريين في الخارج، سواء لتجديد جواز السفر أو استخراج جواز جديد، وتستمر وزارة الهجرة في تلقى أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج عبر البريد الإلكتروني للوزارة egyptiansabroad@emigration. gov.e، وعبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك، وتطبيق «واتس آب» على الرقمين: 01501888879 و01501888897.

يجوز للمصري دخول مصر جويا وبحريا في حالة انتهاء تاريخ جواز السفر

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ البث غدا يعد الفيديو الخامس لوزارة الهجرة، وسوف يتمّ الرد على كل الاسفسارات تباعًا في سلسلة الحلقات المصورة، موضحًا أنَّه يجوز للمصري حتى إذا كان جواز السفر المصري منتهي، وداخل مصر بشكل مباشر، تستطيع الدخول به المطار المصري أو المنافذ البرية والبحرية دون أي مشكلة، ويتمّ أخذ إقرار على الشخص بأنَّه سيجدد جواز السفر بعد وصوله للبلاد.