تعرف على مواعيد عرض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» الأسبوع المقبل

يواصل صناع مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى بطولة الفنان يحيي الفخراني، تحقيق نجاحات متتالية منذ وقت عرضها على خشبة المسرح، ولذلك امتد عرضها لأكثر من مرة، ومن المقرر عرضها مرة أخرى الأسبوع المقبل.

مواعيد ومكان عرض مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

قرر صناع مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى أن تعرض على مدار يومين متتاليين الأسبوع المقبل، وأعلن ذلك من خلال الصفحة الرسمية لكايرو شو، على أن يكون اليوم الأول للعرض الخميس الموافق 16 سبتمبر، والعرض الثاني سيكون في اليوم التالي مباشرة الجمعة الموافق 17 سبتمبر وذلك على خشبة مسرح «الماركييه» بكايرو فيستيفال سيتي بمنطقة التجمع الخامس.

أبطال مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

يذكر أن مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، يشارك في بطولتها يحيي الفخراني وإياد نصار وكارمن سليمان وشريف دسوقي ولبنى ونس ومحمد الشرنوبي، وعدد من الفنانين، وهى من إخراج مجدى الهوارى.

وافتتحت مسرحية ياما في الجراب يا حاوي منذ فترة على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية أولا، وعرضت لـ 6 أيام متتالية وحققت نجاحا جماهيريا كبير، وذلك قبل أن تعرض بعد ذلك على خشبة مسرح «الماركييه» بالتجمع الخامس.

مسلسل نجيب زاهي زركش

يذكر أن الفنان يحيي الفخراني، كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل نجيب زاهي زركش، وشارك معه عدد من الفنانين منهم أنوشكا وهالة فاخر ومحمد محمود وإسلام إبراهيم ورامز أمير وكريم عفيفي وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.