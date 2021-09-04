يحيى الفخراني ما بين «ليلة من ألف ليلة» و«يا ما في الجراب يا حاوي»

تجارب مسرحية مختلفة قدمها الفنان يحيى الفخراني على مدار مشواره الفني الممتد، صنعت أسطورة ممثل من طراز خاص يمتلك مساحة خاصة تحمل اسمه منفردا ما بين الكوميديا والروايات العالمية ليظل الفخراني صاحبة بصمة مسرحية لن تتكرر.

4 عروض جديدة لـ«ياما في الجراب يا حاوي» في سبتمبر

ويواصل الفنان يحيى الفخراني تقديم عروض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، أيام 9 و10 و16 و17 سبتمبر الجاري، على مسرح «كايرو شو» بـ«كايرو فستيفال سيتي».

5 اختلافات بين «ليلة من ألف ليلة» و«يا ما في الجراب يا حاوي»

- «ياما في الجراب يا حاوي» مأخوذ عن مسرحية «ليلة من ألف ليلة» للكاتب الراحل بيرم التونسي، والتي سبق وقدمها الفنان يحيى الفخراني بنفس الاسم على المسرح القومي عام 2015، ولكن تم تغيير الأبطال في النسخة الجديدة من المسرحية.

- يميل الفنان يحيى الفخراني في تقديم ممثلين للمرة الأولى على المسرح، ففي نسخة عام 2015 قدم الفنانة هبة مجدي في أول تجاربها المسرحية، وتم استبدالها في النسخة الجديدة بالفنانة كارمن سليمان التي تخوض أيضا أول تجاربها، بالإضافة إلى الفنان إياد نصار الذي يقدم شخصية «الوزير المعتصم» ضمن الأحداث، وتعتبر تلك التجربة الأولى له على المسرح، وهى الشخصية التي قدمها الفنان الكبير لطفي لبيب في النسخة الأولى.

- تولى المخرج الراحل محسن حلمي إخراج مسرحية «ليلة من ألف ليلة»، بينما تولى مجدي الهواري إخراج «ياما في الجراب يا حاوي».

- تأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي الجديد في 6 فئات تبدأ بـ300 جنيه، وتتدرج ما بين 400، 500، 750، 1000 و1500 جنيه، بينما كانت أسعار تذاكر مسرحية «ليلة من ألف ليلة» على المسرح القومي تتدرج في 4 فئات 30 و50 و70 و100 جنيه.

- حققت مسرحية «ليلة من ألف ليلة» إيرادات ضخمة لم تحدث في تاريخ مسرح الدولة، حيث وصلت إلى 7 ملايين جنيه، حسب تصريحات سابقة للفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي.