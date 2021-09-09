بريد الوطن.. وظيفة لشاب معاق يا وزير القوى العاملة

يعانى ابنى «عمر» من بؤرة بالمخ تؤثر على درجة التركيز بنسبة 30%، ورغم ذلك فقد تخرج فى كلية التجارة التابعة لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وهو يستطيع أن يعمل وفقاً للتقارير الطبية بعيداً عن الضغوط النفسية، ويمكن إلحاقه بأى مصلحة حكومية ضمن فئة الـ5%، وسبق أن حاولت تقديم تقاريره الطبية لمكتب التأهيل الاجتماعى، ولكنّ المسئولين هناك رفضوا مساعدته بحجة أن ذكاءه فوق المتوسط، وهو الآن يحتاج إلى الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، أناشد المسئولين فى وزارة التضامن مساعدته للحصول على الكارت، كما أناشد السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة توفير وظيفة مناسبة له.

محمد حامد مصطفى

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