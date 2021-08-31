وزير القوى العاملة يسلم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالغردقة

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة 73 «عقد عمل»، لذوي القدرات الخاصة بمدينة الغردقة، اليوم، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة «مصر بكم أجمل»، لتوفير فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة في المنشآت والفنادق السياحية بمدينة الغردقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة.

وقال وزير القوى العاملة إن مبادرة «مصر بكم أجمل»، تهدف إلى تعزيز فرص العمل بما يتناسب مع الإعاقة لكل شاب وفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث طافت المبادرة معظم محافظات الجمهورية بالتنسيق مع جهاز مشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

توفير 73 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالبحر الأحمر

وأضاف سعيد عبد الراضى، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، أن المرحلة الثانية للمبادرة وفرت 73 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف توزيعهم على سوق العمل، وتم توفير فرص عمل بداخل المنشآت السياحية بمختلف مدن البحر الأحمر من الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، وذلك بعد تدريبهم.

تعيين عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت البحر الأحمر

وأوضح «عبد الراضي»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون شريحة عريضة من المواطنين يجب الاهتمام بهم و تمكينهم داخل سوق العمل والإستفادة من مهاراتهم المتعددة بجميع المجالات و التخصصات وتعيين عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة لتذليل العقبات.