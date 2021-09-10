أمطار خفيفة في الإسكندرية

هطلت أمطار خفيفة على عدد من أحياء شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، لمدة دقيقتين فقط في مناطق «سيدي بشر والمنتزه أول والمنتزه ثان»، وسط فرحة بين الأهالي بحلول نسمات فصل الشتاء، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار بنسبة 10% اليوم، على المدينة، وانخفاض درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية .

أمطار على الإسكندرية

ولم تؤثر الأمطار على حركة المارة والسيارات في الشوارع تزامنا مع استقبال شواطئ الإسكندرية المصطافين اليوم، لقضاء إجازة «الويك إند».

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 29 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 65%، وسرعة الرياح إلى 19 كيلو مترًا في الساعة، وسط توقعات بطقس غائم على المدينة الساحلية.

الصرف الصحي في الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الأمطار كانت خفيفة ولمدة دقيقتين في 3 أحياء فقط وهي «شرق والمنتزه أول والمنتزه ثان»، وتم رفع درجة الاستعداد مع عدم تدخل أي من المعدات بسبب الأمطار الخفيفة إضافة إلى التنبيه على الجميع بمتابعة توقعات هطول الأمطار في الإسكندرية اليوم .