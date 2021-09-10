توافد المصطافين على شواطئ الإسكندرية في «الويك إند»

توافد العشرات من المصطافين على شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة، لقضاء إجازة «الويك إند»، بشواطئ المدينة الساحلية، مع استقبال رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة هربا من الرطوبة إلى مياه البحر، خاصة مع انخفاض نسبة الإشغال بالشواطئ عما كانت عليه بعد فتحها مباشرةً.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية

ومنذ أيام تشهد شواطئ الإسكندرية نسب إشغال ضعيفة مقارنة بشهر أغسطس، تزامنا مع بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد إضافة إلى ارتفاع موج البحر في بعض الأيام، إلا أنه من المتوقع أن تعاود نسب الإشغال الصعود في «الويك إند»، بسبب استقبال رحلات اليوم الواحد.

سياحة الإسكندرية

فيما وزعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أكياس قمامة على جميع الرواد أثناء دخول الشواطئ، استعدادا لبدء مهرجان تنظيف الشواطئ المقرر له، اليوم، في الإسكندرية من أجل نشر تلك الثقافة بين الرواد قبل انتهاء الموسم، حيث طالبوا الجميع بوضع القمامة في الكيس الأسود البلاستيك من أجل الحفاظ على نظافة الشاطئ.

حالة بحر الإسكندرية اليوم الجمعة

فيما شهد موج البحر هدوءًا نسبيا نتيجة هدوء الرياح في القطاع الشرقي والقطاع الغربي، ما يمكن الرواد من نزول البحر والاستمتاع بالطقس والإجازة معا، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه بالأمس، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 19كيلو متر في الساعة.