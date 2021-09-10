«القومية للاستشعار من البعد» توقع اتفاق شراكة مع مركز التميز العلمي

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حول عقد اتفاق وشراكة بين الهيئة ومركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للهيئـة القوميـة للإنتـاج الحربـي.

ويهدف الاتفاق، إلى تبادل الخبرات والتعاون في تنفيذ المشروعات، وتقديم الاستشارات، ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية في إنتاج قواعد بيانات جغرافية ورقمية للخرائط الأرضية، حصر الموارد الطبيعية المتاحة والمحافظة على البيئة.

وأشار التقرير، إلى أن الاتفاق يشمل التعاون في مجالات المياه الجوفية، واستخدامات الأراضي وتقييم التربة والاستصلاح الزراعي، وتقديم دراسات تخطيطية لتحديد أفضل المواقع للامتداد العمراني، وتقييم مستويات التلوث في المياه والمسطحات، ورصد التعديات ومراقبة التغيرات على الأراضي، وإنشاء منصة رقمية لعرض جميع الطبقات المستخرجة من بيانات الاستشعار من البعد، وتطوير نظام معلوماتي جغرافي للتنوع البيولوجي بمختلف المحافظات، وتصميم وإنتاج نظام للمراقبة والتحكم في آبار المياه لترشيد استهلاك المياه الجوفية.

ولفت التقرير، إلى التعاون في تطبيق الأنظمة الذكية في إدارة الموارد المائية والأرضية، وتطوير نظم الزراعة والري القائم باستخدام وسائل التحكم الحديثة، والتعاون بين الطرفين لتطوير مزرعة بحثية نموذجية تكون نواة لتطوير ونقل تكنولوجيا الزراعة الذكية في مصر، بما يسهم في تحسين وتطوير قطاع الزراعة المصرية، ويحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، ووضع منظومة رقمية عالية الجودة لإنشاء وتشغيل المزارع الذكية بتقنية التحول الرقمي، ورصد العوامل البيئية المرتبطة بانتشار آفات الصحة العامة.