الأرصاد: مصر تأثرت بالتغير المناخي.. وصيف 2021 الأكثر سخونة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ التغير المناخي أثر على العالم أجمع ومصر أيضًا، لافتة إلى أنَّ الهيئة أعلنت بأن صيف 2021 هو أكثر سخونة مقارنة بفصول الصيف خلال الخمسة أعوام الماضية.

ارتفاع حرارة الغلاف الجوي درجة ونصف خلال 2025

وأضافت «إيمان شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين هبة ماهر ورحمة خالد، اليوم الجمعة، أنَّ المنظمة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية في تقريرها الأخيرة أعلنت أن درجة حرارة الغلاف الجوي ارتفعت بحوالي درجة ونصف، وهذا رقم كبير للغاية، وكان مستهدف من خلال اتفاقية باريس للمناخ أن نصل لهذه الدرجة في عام، 2050،ال ولكن سنصل لها خلال 2025، وهذا يعني أن ارتفاع درجات الحرارة أصبح أكثر سرعة وحدة.

منع استخدام الوقود الأحفوري يعيد الحرارة لمعدلاتها الطبيعية

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «يجب على الدول التكاتف مع بعضهم البعض، للتقليل من درجات الحرارة عن طريق منع استخدام الوقود الأحفوري وتقليل نسبة الملوثات في الجو، لتعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية».

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم:

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 32 26

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 32 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 25

السلوم 30 23

سيوة 35 24

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 33 25

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 26

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 34 24

نخل 35 20

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 30 19

الطور 32 25

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 42 27

أسوان 41 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 42 29

أبو رماد 41 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27