الأرصاد: مصر بعيدة عن حرائق «التغير المناخي»

قال مصدر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما تتعرض له البلاد المجاورة من حرائق واشتعال للنيران في الغابات سببه التغير المناخي الذي يجتاح العالم بأكمله، والذي تسبب في اشتعال العديد من البلاد في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن الحرائق التي اشتعلت مؤخرا في بعض من البلاد المجاورة بسبب التغير المناخي لا تحدث في مصر لأسباب عديدة، منها وجود عدد كبير من الغابات في تلك البلاد، كما أن طبيعة الأرض في البلاد التي نشبت فيها الحرائق مختلفة عن طبيعة الأرض في مصر.

وأوضح المصدر أنه على المواطنين الاطمئنان بعدم وصول مصر إلى درجة الحرائق التي يسببها التغير المناخي، مشيرا إلى اعتدال درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل ليشهد طقسا صيفيا معتدلا على مختلف المحافظات، وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و36 درجة في منتصف الأسبوع المقبل على محافظات القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الجمعة القاهرة:

العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

درجة الحرارة غدا السبت:

العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.