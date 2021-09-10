«القوى العاملة» تسلم 76 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، 76 وثيقة للتأمين على الحياة، وذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة والصيادين تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وشدد الوزير على أن وثيقة التأمين المقدمة هي من الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سيتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلى أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.

بوليصة لحماية أسر العمالة غير المنتظمة

وأشار «سعفان» إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة- لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.

ومن جانبه، قال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه جرى تسليم هذه الوثائق للعاملين بإحدى الشركات بمدينة شرم الشيخ وجاري استكمال تسليم بوالص التأمين للعمال بباقي الشركات.