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محمود مسلم

بدء رصف الطرق لعمارات «دار مصر» بالعاشر من رمضان

تنفيذ موقف إقليمي جديد واستكمال رفع كفاءة وتطوير الطرق

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الوطن
12:09 م | الجمعة 10 سبتمبر 2021
رصف الطرق

رصف الطرق

قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه يجرى تنفيذ أعمال رصف الطريق بالحي الـ32  وطرق عمارات الإسكان المتوسط «دار مصر» غرب المال والأعمال بالمدينة، مؤكداً أن أعمال رفع كفاءة الطرق بالمدينة ستستكمل لربط المجاورات السكنية بالطرق الرئيسية، وتيسير حركة المواطنين بين الأحياء السكنية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات الطرق بالمدن الجديدة.

وفي ذات السياق، تابع المهندس أحمد عمران أحمد، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الموقف الإقليمي الجديد بالمدينة، مشيرا إلى أنه جارٍ الانتهاء من المباني الخدمية بالمشروع وتركيب الباكيات المعدنية وتنسيق الموقع العام، وذلك لربط المدينة بالمدن والمحافظات المجاورة بوسائل انتقال حديثة.

وشدد المهندس أحمد عمران، على الشركات المنفذة للمشروعات بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقدمة منها للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة، وبالكفاءة والجودة المطلوبة للأعمال، موجها مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لمراحل التنفيذ المختلفة، والعمل على إزالة أي عقبات.

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