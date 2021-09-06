رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام والحجز: آخر فرصة الخميس

يوافق الخميس المقبل 9 سبتمبر الجاري، آخر فرصة لحجز 100 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل بمبادرة التمويل العقاري، لذا ازدادت عمليات البحث حول رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام والحجز قبل نهاية فترة الحجز.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام والحجز وفقًا لما حدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على النحو التالي:

رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام والحجز

ويمكن للراغبين الدخول على رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للاستعلام والحجز من هنــــــــــــا، ثم يتبع العميل الخطوات الآتية:

- اضغط على تقديم طلب وحدة سكنية.

- في حالة عدم وجود حساب حالي، ينشئ صاحب الطلب حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية، وملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

- بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية SMS لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجله على الموقع، وتتضمن الرسال رقم كودي يدخله مقدم الطلب على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يدخل مقدم الطلب على حسابه وينشئ طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة «إن وجدت»، إضافة إلى تحديد رغبته في المساحة المطلوبة بالمدينة التي يرغب في التقدم عليها المطروحة بكراسة الشروط طبقًا للرغبة المُحررة في استمارة الحجز، بعد سداد المبالغ المطلوبة.

- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار «المرفقين بالكراسة»، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، ويرفق المواطن المستندات الآتية بصيغة PDF بالمستندات الآتية بصيغة PDF في ملف واحد:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه «سارية».

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج أو الزوجة «إذا كانت تعمل» وذلك إن وجد.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مؤرخة ومعتمدة.

3. بعد الانتهاء من رفع المستندات، ينقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح».

4. يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

أما في حالة الاستعلام، يقوم المواطن بالضغط على «استعلام عن حالة الطلب» لتظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بك من حيث بيانات جهة التمويل والوحدة المخصصة للعميل حاليًا وإجمالي مبلغ الدعم المستحق للعميل وحالة الطلب سواء كانت مرحلة منتهية أو حالية أو قادمة.