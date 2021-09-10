الداخلية تعتمد خطة تأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لليد

بخطة الدوائر الأمنية، يؤمن رجال الأمن اليوم الجمعة، مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط ترقب كبير من محبي القطبين، ويدير اللقاء طاقم الحكام التونسي المكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك، والمحدد له الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

الأهلي والزمالك

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام دون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردًا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.