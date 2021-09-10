التحريات: 7 شهود إثبات أكدوا خطف واغتصاب فتاة مارينا على يد قاض مفصول
كتب:
محمد سيف
12:56 م | الجمعة 10 سبتمبر 2021
فتاة داخل حقل زراعي - صورة أرشيفية
كشفت تحريات المباحث تفاصيل واقعة خطف واغتصاب فتاة مارينا على يد قاضٍ مفصول وصديقيه، داخل فيلا في الساحل الشمالي يوم 9 ديسمبر الماضي، والتي صدر أمس الخميس، حكم قضائي في حقهم بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهم، وبحسب تحريات المباحث فإن فتاة مارينا سقطت في فخ نصبه صديق القاضي ومدير الفتاة في العمل، عندما خدعها بحضور مؤتمر عن الاستثمار العقاري واستدرجوها إلى الفيلا، وتناوبوا مواقعتها دون رضاها وتمكنوا من الاعتداء الجنسي عليها، وهو ما وثقه حديث 7 شهود إثبات.
أدلة الإثبات في اغتصاب فتاة مارينا
وأوضحت تحريات المباحث أن أدلة الإثبات جاءت بناء على رواية كل من فتاة مارينا وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة، والطبيب الشرعي الذي كشف تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، كما أثبت تحليل الـDNA صحة ما تضمنته التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بتلك الأدلة فاعترفوا بها فقررت حبسهم على ذمة التحقيقات بتهم الخطف والاغتصاب وبعدها قدمتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي عاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم.
خطف فتاة مارينا
وأفادت تحريات المباحث والأمن العام في مطروح صحة الواقعة، حيث أوضحت أن المتهمين هم قاض يدعى «م. م»، 40 عامًا، وصديقاه يعملان في مجال المقاولات، كما أن الفتاة كانت تعمل منذ فترة سكرتيرة له في مجال الاستثمار العقاري، بعد أن تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
مؤتمر استثمار عقاري
وبينت التحريات أن مدير «حسناء مارينا» في العمل أوهمها بعقد مؤتمر للاستثمار العقاري في الساحل الشمالي وحضورها أمر ضروري، ونجح في استدراجها إلى الفيلا وقدمها لصديقه القاضي المفصول الذي بدأ في اغتصابها بعد أن شل باقي المتهمين حركتها، قبل أن تستغيث بالجيران لمعاونتها على استدعاء شرطة النجدة، لتنكشف بعدها تفاصيل الجريمة.