محافظ أسيوط يتفقد كمين شرطة ديروط الصحراوي الغربي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط كمين شرطة ديروط الصحراوي على الطريق الغربي، للاطمئنان على سير العمل والتقى بضباط وجنود الكمين، وطالبهم باليقظة الدائمة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم، لتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ديروط ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري للوقوف على معدلات التنفيذ.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة – أهمية دور رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة أنهم يقدمون كل غالٍ ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم، مشيدًا بجهود رجال الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والإستقرار بالبلاد والتصدي للخارجين عن القانون بكل حسم، لافتًا إلى أننا جميعًا قيادة وجيشاً وشرطة في خدمة الوطن داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

محافظ أسيوط يلتقي المدير الجديد لفرع شركة المقاولون العرب

ومن جانب آخر، التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس سيد حسان المدير الجديد لفرع شركة المقاولون العرب بأسيوط وحرص على تهنئته بتوليه المنصب متمنيًا الاستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات في أماكن العمل واستكمال المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة ربوع وأنحاء المحافظة ومنها مشروعات الصرف الصحي والكباري بالإضافة إلى مشروعات تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الشركة على أرض المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتي تشمل مشروعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وسبل دفع عجلة العمل بها وأشاد المحافظ بدور شركة المقاولون العرب ومساهماتها البناءة وتعاونها المستمر مع أجهزة المحافظة في إنهاء وتنفيذ العديد من المشروعات معرباً عن أمله في استمرار الشركة بكل الجهد اللازم لاستكمال تنفيذ المشروعات المكلفة بها.

وأكد محافظ أسيوط ترحيبه بكافة سبل التعاون مع شركة المقاولون العرب بما يحقق مشروعات خدمية على أعلى مستوى تدعم خطة التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة مؤخرًا لافتًا إلى متابعته الدائمة من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا وتذليل كافة العقبات للإسراع في نهو المشروعات وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية وتشغيلها مطالبًا بتسريع وتيرة العمل لسرعة نهو المشروعات وفقًا للخطة الزمنية للتنفيذ مؤكدًا تكثيف الجهود لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية عليها.

من جانبه، أكد المهندس سيد حسان مدير فرع أسيوط لشركة المقاولون العرب، أن الشركة لم ولن تدخر وسعًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والمساهمة والمشاركة في كافة المشروعات التنموية والخدمية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة.