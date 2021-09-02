يوم ترفيهي لذوي الهمم وتكريم للمتفوقين بمشاركة محافظ أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات اليوم الترفيهي للأشخاص ذوي الهمم وطلاب المدارس الفكرية والصم والبكم على ملاعب مدرسة السلام المتطورة بحي شرق، في إطار الدعم المستمر للأشخاص ذوي الهمم وتفعيل دمجهم في كل القطاعات.

محافظ أسيوط يتفقد الورش الفنية للرسم الخاصة بالأطفال ذوي الهمم

وتفقد محافظ أسيوط الورش الفنية للرسم الخاصة بالأطفال ذوي الهمم والدمج ثم شاهد بعض أنشطة طلاب المدارس الفكرية ومدارس النور والأمل والتي تميزت بالتنوع والتميز ودقة الأعمال وبراعة الأطفال

واستكمل المحافظ ومرافقوه متابعة الأنشطة الرياضية بملاعب مدرسة السلام والتي شارك فيها طلاب مدارس الدمج وذوي الهمم، منها مسابقات كرة السلة والطائرة والقدم، ثم شاهد بعض العروض الفنية لطلاب المدارس من ذوي الهمم وسط إعجاب من جميع الحضور بالفقرات التي قدمها الأطفال.

حفل لتكريم المتفوقين دراسيًا والمتميزين

كما شهد محافظ أسيوط حفل تكريم المتفوقين دراسيًا والمتميزين في كل الأنشطة، والذي بدأ بالقرآن الكريم ثم السلام الوطني ثم عرض لبعض التواشيح الدينية وإلقاء شعر لطلاب مدرسة النور للمكفوفين ومقطوعات موسيقية من طلاب مدرسة النور ثم تمثيل صامت من تلاميذ مدرسة الأمل بنين للصم، ثم عرض لمرشدات التربية الفكرية بأسيوط، ومسرحية ثلاثي أضواء المسرح لتلاميذ مدرسة النور للمكفوفين، ثم فقرة فنية لطلاب مدرسة التربية الفكرية بسوالم أبنوب ثم فقرات فنية تعبيرية من طالبات مدرسة الأمل الثانوية بنات ومباراة في كرة القدم للتلاميذ الصم.

وأشاد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، بالأداء المتميز للأطفال والطلاب والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الرياضية والفنية موجهًا الشكر لهم ولجميع قيادات التربية والتعليم التي أشرفت ونفذت اليوم الترفيهي بالتعاون مع إدارة مدرسة السلام المتطورة، معلنًا تقديمه جميع أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في كافة القطاعات وصقل مواهبهم وخبراتهم ومساعدتهم على التمكين الاقتصادي لمساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة.

وفي نهاية الاحتفالية، كرم محافظ أسيوط الطلاب المتفوقين دراسيًا من ذوي الهمم والطلاب المتميزين في كل الأنشطة الفنية والرياضية، كما كرم بعض القائمين على اليوم الترفيهي.