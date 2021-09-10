محمود المهدي زوج منة عرفة يثير الجدل بصورة زوجته الثانية: «ملكش حق تحكم عليا»

أثار محمود المهدي زوج منة عرفة، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره لصورة له مع زوجته الثانية عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» مساء أمس الخميس.

محمود المهدي زوج منة عرفة ينشر صورة زوجته الثانية

ونشر محمود المهدي زوج منة عرفة هذه الصورة وعلق عليها قائلا «دي الزوجة الثانية الناس اللي قعدت تهاجم إني متجوز 3 مرات وتعدد وكلام كتير، أنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك أدخل ولا عايز رأيك طبعا».

وتابع محمود المهدي زوج منة عرفة: «والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكأنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلبكم».

مسلسل إسعاف يونس

يذكر أن منة عرفة كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل إسعاف يونس، والذي تم تقديمه عبر منصة WATCH IT، وشارك في بطولته محمد أنور وإيمان السيد ومحمد علي رزق وسارة سلامة وعدد آخر من الفنانين.

تفاعل الجمهور مع الصورة

وبمجرد نشر «المهدي» لهذه الصورة، انهالت عليه التعليقات حيث قال أحدهم «دي حرية شخصية وليس لدى أي حد الحق التدخل في حياتك، أنت حر ما لم تضر، سيب الناس تقول وده طبيعي إن الناس تتكلم بس كبر دماغك الحاقدين كتير ف اتركهم يصيحوا».

وقال آخر: «صحيح والله عندك حق الناس بتقعد تنتقد اللي حواليها وهما عاملين كل السواد اللي في الدنيا وبعدين ما شاء الله تبارك الله أنت جميل وقمر وتستحق أحسن بنت في الدنيا ربنا يسعدك أنت ومنة القمر الجميلة يارب اللهم آمين يارب العالمين يارب بحبكم أوي».