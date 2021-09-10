سمسار فيلا الساحل: عرفت باغتصاب «حسناء مارينا» بعد وصول الشرطة

تضمنت أوراق قضية اغتصاب حسناء مارينا على يد قاض مفصول وصديقيه، شهادة سمسار، وهو الشاهد الخامس في الواقعة ويدعى «محمد .أ»، ويعمل سمسار وحدات مصيفية في مارينا، والذي قال إن زميل له هاتفه طالبًا منه إيجاد وحدة مصيفية لأحد عملائه ويدعى «المستشار» يرافقه بعض أفراد أسرته لمدة يومين، وبناء على ذلك تقابل مع المتهمين أمام بوابه مارينا 1، وسلمهم الفيلا محل الواقعة عقب سداد المتهم الثالث قيمة الإيجار الخاصة بها.

رواية سمسار فيلا الساحل الشمالي

ونفى سمسار فيلا الساحل الشمالي مشاركته في اغتصاب فتاة مارينا أو معرفته بخطة الخطف والاغتصاب، وأنه عرف بما تعرضت له الفتاة بعد أن وصلت الشرطة إلى الفيلا وقامت بمعاينتها والقبض على القاضي وصديقيه بعد استغاثة الفتاة بالجيران، وساعدتها في ذلك مالكة فيلا مجاورة للفيلا التي حدثت داخلها واقعة اغتصاب حسناء مارينا، وتضمنت أقوال السمسار أنه لم يكن بينه وبين القاضي وصديقيه أي تعامل سابق، وأنه قابل صديق المستشار الذي تسلم منه المفتاح وأعطاه قيمة إيجار الفيلا وانصرف.

أدلة اتهام القاضي وصديقيه

وتضمنت أوراق القضية أدلة الاتهام، ومنها أن القاضي ساوم الفتاة على مبلغ مالي قيمته 2 مليون جنيه تسلمته الفتاة بعد المحضر لتعدل عن أقوالها، وحرر عقد زواج عرفي بتاريخ يسبق يوم الواقعة بعدة أشهر، كما أعطاها شيكا آخرا بقيمة 5 ملايين جنيه لحين انتهاء القضية، وكشفت تحقيقات النيابة تلك الخطة من خلال استجواب الفتاة خلال جلسة التحقيق التي حاولت فيها العدول عن أقوالها التي توضح تعرضها للاغتصاب.

واقعة اغتصاب حسناء مارينا

تحقيقات النيابة وثقت واقعة اغتصاب حسناء مارينا من خلال الأدلة، وأهمها تقرير الطب الشرعي الذي أثبت مواقعة حسناء مارينا دون رضاها وتعرضها لعنف جنسي جنائي، ويعد تقرير الطب الشرعي هو الدليل الفني الذي تستند إليه النيابة العامة في أغلب القضايا الجنائية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قضت بمعاقبة القاضي المفصول وصديقيه بالسجن المشدد 15 عاما وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، لاتهامهم بخطف واغتصاب فتاة في الساحل الشمالي داخل فيلا خاصة بصديق القاضي الذي يعمل صاحب مكتب تمويل عقاري.