ضبط 100 طربة و80 كيلو حشيش بحوزة عناصر إجرامية في المرج وبورسعيد

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الفتح بأسيوط تخصص نشاطه في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط إثنين من العناصر الإجرامية ببورسعيد وبحوزتهما 80 كيلو بانجو

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من ضبط شخصين لأحدهما ملعومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة ثان الجنوب بمديرية أمن بورسعيد، وبحوزتهما (80 كيلوجراما لمخدر البانجو – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للتواصل مع عملائهما والسيارة لترويج المواد المخدرة على عملائهما.

ضبط شخصين بأسيوط لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تمكّنت من ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة سوهاج حال استقلالهما سيارة"قيادة أحدهما، وبحوزتهما (3 أسطوانات بهم كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

وتمكّنت مباحث مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام الأول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– سلاح أبيض - مطواة – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.