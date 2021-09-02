الداخلية تشن حملات أمنية لضبط تجار الكيف.. وتحرز مخدرات بـ500 ألف جنيه

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الدقهلية بـ وزارة الداخلية، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط 30 كيلو بانجو

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان وزارة الداخلية، جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من نبات البانجو وزنت 30 كيلو جرام، سيارة ملاكي، وسيارة ربع نقل دون بيانات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارتين لترويج المواد المخدرة على عملائه.

ضبط 5 أشخاص ببندقية خرطوش وطلقات نارية وبانجو

وشنّ قطاع الأمن العام حملة أمنية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وأمكن ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش، 3 فرد محلي، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر البانجو، 2 هاتف محمول، ومبالغ مالية)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، يتاجر في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، أدوات تستخدم في تعاطي المواد المخدرة، مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأدوات المضبوطة بقصد التعاطي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أنّ عنصرا إجراميا سبق اتهامه في قضايا قتل ومخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن والسجن المؤبد، في قضايا سلاح ناري، وسرقة بالإكراه، ومقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، يمارس نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته بندقية آلية، عدد من الطلقات، كمية لمخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، نشاط (3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية)، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط 2 من المتهمين بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة القوصية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس (الشابو)، طبنجة، فرد خرطوش، عدد من الطلقات، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، 2 ميزان، وسلاح أبيض)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وتقّدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.