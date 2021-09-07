القبض على 6 تجار مخدرات في الإسكندرية غسلوا 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وتروّيجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

المتهمون أسسوا أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر الأموال

وبينت التحريات، أنَّ المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وأسسوا الأنشطة التجارية إلى جانب شراء الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 40 مليون جنيه.