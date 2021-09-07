«فخ غرامي».. فتاة تسلم حبيبها للموت بسبب «وشاية مخدرات»

في إحدى قرى مركز جرجا بسوهاج، توجه مزارع ليلا لري حقله، المكان مظلم تماما، كان الرجل معتادا على سقى أرضه في تلك الأجواء الحالكة، نزل الرجل في مجرى الماء، لتطهيره، أمام جريان الماء، فتعثر بشيء طري، أخرج هاتفه، ونظر إليه، اكتشف أنه تعثر في جثة، كانت الجثة مصابة بعدة طعنات، وهناك آثار دماء على الأرض.

جمجمة محطمة

أبلغ المزارع مباحث جرجا بسوهاج التي أخطرت قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، وكشفت التحريات أن المجنى عليه يدعى «م.ص»، 37 عاما، وبمعاينة الجثة تبين وجود 3 إصابات طعنية بالصدر والبطن والرقبة، وعدة ضربات على الرأس بأداه ثقيلة أحدثت نزيفها في المخ ، وكسورا متعددا بعظام الجمجمة.

وشاية مخدرات

توصلت التحريات إلى أن السر هو فتاة تدعى «هـ. م» 32 عاما، ترتبط بعلاقة بالمجنى عليه، وشوهدت معه عدة مرات، وأن شخصا يدعى «ب.و» 35 عاما، استعان بها لاستدراج المجنى عليه للانتقام منه، لتسببه في حبس شقيقه الذي بلغه أنه أبلغ عنه وأرشد المباحث للقبض عليه بتهمة الإتجار بالمخدرات.

الاتصال الأخير

اتصلت المتهمة بالمجني عليه، واتفقت معه على موعد، وبالفعل توجه إليها، ففوجئ أن 3 أشخاص في انتظاره بينهم شقيق المتهم المحبوس واثنان من أقاربه وانهالوا عليه بالطعنات بأسلحة بيضاء، ثم حطموا عظامه بالشوم، ثم ألقوا الجثة وسط الزراعات وفروا هاربين حتى تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة (مزارع ) بالزراعات.

ليلة الموت

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» وسيدة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا باتفاق أحد المتهمين والسيدة التي تربطها علاقة بالمجني عليه على استدراجه لمكان العثور لاعتقاد أحد المتهمين بأنه وراء الإرشاد عن شقيقه (محبوس على ذمة قضية مخدرات) واتفاقه مع باقي المتهمين على قتل المجنى عليه، ولدى وصوله اعتدوا عليه بالضرب بعصى وسلاح أبيض فأودوا بحياته، وقرروا بتخلصهم من الأدوات المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما مثل المتهمون أمام قاضي المعارضات الذي جدد حبسهم على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما.