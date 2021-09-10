أصرت على استكماله.. إصابة دنيا عبدالعزيز أثناء عرض مسرحي ونقلها للمستشفى

أصيبت الفنانة دنيا عبدالعزيز في ساقها أثناء عرض مسرحيتها «زقاق المدق»، وجرى نقلها إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها.

إصابة دنيا عبدالعزيز في ساقها

وقال الفنان كريم الحسيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إمبارح وإحنا بنعرض مسرحية (زقاق المدق) أصيبت الفنانة دنيا عبدالعزيز في رجليها خلال أول ربع ساعة من العرض».

وتابع الحسيني: «وعلى الرغم من إصابة دنيا إلا أنها صممت أنها تستكمل العرض، وكانت بين كل مشهد والتاني تخرج ترش بنج موضعي على الإصابة وتدخل تاني علشان تقدر تكمل العرض».

وأكد أنه بمجرد انتهاء العرض المسرحي، جرى نقل دنيا عبد العزيز إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية.

مسرحية زقاق المدق

يذكر أن مسرحية «زقاق المدق» هي بطولة نهال عنبر ودنيا عبدالعزيز ومحسن محيي الدين وكريم الحسيني، وعدد آخر من الفنانين وهي من إخراج دكتور عادل عبده.