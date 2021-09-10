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معهد التناسليات الحيوانية ينظم ورشة «التلقيح الاصطناعي» في مطروح

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الوطن
02:01 م | الجمعة 10 سبتمبر 2021
المواشى

المواشى

نظم معهد التناسليات الحيوانية ورشة عمل في قري البنجر بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح، ورشة عمل عن تطبيق التلقيح الاصطناعي والسونار في الماشية، وذلك بتكليفات من وزير الزراعة السيد القصير وتوجيهات محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

‏وأكّد هاني حسن مدير المعهد، أنَّ ‏ذلك يأتي ضمن فعاليات القافلة البيطرية الجارية بمطروح منذ بداية الأسبوع شارك في الورشة 12 طبيبًا بيطريًا من أطباء المنطقة تمهيدًا لتنفيذ تقنيات التحسين الوراثي وزيادة إنتاجية الحيوان وخدمة صغار المربين في القرى الأكثر احتياجًا بالجمهورية والمساهمة في مبادرة «حياة كريمة».

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