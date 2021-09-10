وزير الزراعة يلتقي نظيره الناميبي لبحث تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كالي شليتون، وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي بدولة ناميبيا، لبحث أوجه التعاون الثنائي الزراعي بين البلدين، حيث أكد «القصير» أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم الأشقاء الأفارقة وتعزيز أطر التعاون، فضلا عن أن هناك فرص جيدة بين مصر وناميبيا في مجال تبادل المنتجات الزراعية.

وأضاف وزير الزراعة أن هناك عدة مجالات مشتركة للتعاون ونقل الخبرة المصرية في مجالات التدريب والتكنولوجيا الزراعية واستنباط الأصناف والري الحديث والثروة السمكية والحيوانية والداجنة وتصدير الأمصال واللقاحات البيطرية للجانب الناميبي، بالإضافة لاستعداد مصر لإرسال فرق عمل من الأطباء البيطريين لتقديم الدعم الفني لعلاج الأمراض الحيوانية، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا لمذكرة تفاهم قدمها الجانب المصري وفي انتظار الرد من الجانب الناميبي.

التعاون بين مصر وناميبيا

من ناحيته، أعرب الوزير الناميبي عن سعادته بهذا اللقاء وإتاحة الفرصة للنقاش في أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وأنه يتفق تمامًا مع ما طرحه نظيره المصري، خاصة فيما يتعلق بمجال إنتاج التقاوي والأصناف النباتية المتحملة للجفاف والاستزراع السمكي والصحة والصحة النباتية والحجر الزراعي، فضلا عن الاستفادة بالخبرة المصرية في مجالات إدارة المياه واستخدام أساليب الري الحديث في ظل تشابه الظروف المناخية والشح المائي في البلدين، حيث تعتمد ناميبيا على الزراعة المطرية بشكل رئيسي.

وأكد الجانب الناميبي أنه سيعمل على أن توقع مذكرة التفاهم المقترحة في مجال الثروة السمكية خلال الزيارة القادمة له في أكتوبر القادم، كما تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين.

فريق عمل مشترك بين البلدين

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان أهمية تشكيل فريق عمل لعقد اجتماعات فنية تناقش آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

‏حضر اللقاء الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، وأعضاء سفارة ناميبيا بالقاهرة.