تحرير تاجر مختطف بكفر الشيخ وآخر بالإسكندرية: «امرأة وصديق خائن»

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف تاجر في كفر الشيخ، وتمكنت من تحديد الجناة، وذلك بعدما تبلغ لمركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفر الشيخ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بقيام مجهولان باختطاف صديقه ويعمل تاجر أسماك ومقيم بذات الدائرة.

وأقر المُبلغ بقيام سيدة مجهولة بالاتصال بصديقه على هاتفه المحمول مُنذ يومين، وتم استدراجه وطلبت منه مقابلتها بناحية بلقاس بالدقهلية، وبتاريخ الواقعة توجه رفقة صديقه بسيارته، وحال سيرهما بطريق بلقاس بالدقهلية اعترض طريقهما شخصان مجهولان، وقاما باختطاف صديقه بالسيارة وطلبوا منه إبلاغ شقيقه بتجهيز مبلغ مالي نظير المديونيات المستحقة على الأخير.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديريتي أمن كفر الشيخ والدقهلية، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الواقعة «الـمُبلغ المذكور - 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية - ربة منزل».

المتهم الأول: صديق المجني عليه

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر الأول أنه نظراً لمروره بضائقة مالية استعان بباقي المتهمين لخطف صديقه، وطلب فدية، وتم استدراج المجني عليه بمعرفة السيدة، وأثناء مرور المبلغ والمجني عليه بطريق «الجرايدة - المعصرة» بدائرة مركز شرطة بلقاس مستقلان سيارة ملاكي ملك المُبلغ، استوقفهما ثلاثة من المتهمين، وأشهروا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم «3 سكين»، وأجبروهما على التوجه لقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة مركز شرطة بلقاس، وعقب الوصول قاموا بإطلاق سراح المبلغ وتقييد المجني عليه وتوثيقه بالحبال، وتفاوض أحدهم مع شقيق المجني عليه لإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي.

وبمواجهة باقي المتهمين بأقوال المبلغ أيدوا ذلك، وتم تحرير المختطف، وأرشد المتهمين عن السيارة المستخدمة والأسلحة البيضاء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

احتجاز شخص بالإسكندرية والاستيلاء على أمواله

وفي واقعة أخرى، كشفت أجهزة الأمن بالإسكندرية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص، بأنه تعرف على سمسار عقارات لمساعدته في شراء شقة، فاتفق معه على مُعاينة الشقة واستقلا سيارة أجرة «ميكروباص» قيادة سائق وبرفقته 3 أشخاص، ولدى وصولهم لدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، قاموا بتوثيقه وتعصيب عينيه والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتفه المحمول، وطلبوا منه الاتصال بزوجته لتجهيز مبلغ مالي لشراء الشقة، وتوجه أحد المتهمين لمحل إقامته وتقابل مع زوجته وتحصل منها على ثمن الشقة، وألقوه بالطريق عقب الاستيلاء على المبلغ.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، وتم تحديد مرتكبي الواقعة وهم 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والمبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.