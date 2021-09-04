الأمن يكشف حقيقة ادعاء مواطن اختطاف شقيقه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تضرر مواطن مقيم بالقاهرة بتعرض شقيقه للاختطاف من قبل مجهولين.

حقيقة اختطاف مواطن

وبالفحص تبين سابقة ارتباط المُبلغ بأحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول العربية» وزواج الأخير من شقيقته، وعلم بقيام شقيقته وزوجها، بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص وهروبهما، وفي إطار سعي الدائن لاسترداد أمواله قام باستكتاب شقيق المُبلغ إيصالات أمانة، ومطالبته بتدبير المبلغ المالي المستولى عليه من قبل زوج شقيقته، مما دفع المُبلغ لاختلاق واقعة الخطف لعدم تدبير المبلغ المالي المستولى عليه.

محضر للشاكي لاختلاق واقعة الخطف

وتم تحرير المحضر اللازم في الواقعة، ضد محرر الشكوى لاختلاقه واقعة الخطف، وإخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.