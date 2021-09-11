حالة الطقس اليوم 11-9-2021.. غياب الأمطار وأجواء معتدلة ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان أصدرته اليوم السبت، أنَّه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا.

وأضافت الهيئة، أنَّه خلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء

حالة الطقس ونشاط الرياح اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنَّه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك فرص لوجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكر خبراء الأرصاد، أنَّه بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.5 و3.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 32 23

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 32 24

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 23

دمنهور 32 23

بلطيم 30 24

مطروح 29 24

السلوم 30 23

سيوة 35 24

بورسعيد 33 24

دمياط 31 25

الزقازيق 33 25

المنصورة 32 23

الإسماعيلية 32 24

السويس 31 25

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 35 24

نخل 31 20

نويبع 33 28

طابا 31 23

كاترين 28 19

الطور 31 25

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 28

الفيوم 33 25

بني سويف 33 25

المنيا 33 22

أسيوط 34 24

سوهاج 35 26

قنا 36 26

الأقصر 36 26

أسوان 37 27

إدفو 37 27

أبو سمبل 37 27

الوادي الجديد 36 26

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27.