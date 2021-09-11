درجات الحرارة اليوم السبت 11-9-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر، والتي يتابعه يوميًا المواطنون أملًا في انكسار موجة الحر التي تشهدها البلاد حاليًا.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

مصرالقاهرة 32 23

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 32 24

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 23

دمنهور 32 23

بلطيم 30 24

مطروح 29 24

السلوم 30 23

سيوة 35 24

بورسعيد 33 24

دمياط 31 25

الزقازيق 33 25

المنصورة 32 23

الإسماعيلية 32 24

السويس 31 25

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 35 24

نخل 31 20

نويبع 33 28

طابا 31 23

كاترين 28 19

الطور 31 25

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 28

الفيوم 33 25

بني سويف 33 25

المنيا 33 22

أسيوط 34 24

سوهاج 35 26

قنا 36 26

الأقصر 36 26

أسوان 37 27

إدفو 37 27

أبو سمبل 37 27

الوادي الجديد 36 26

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27.

حالة الطقس ونشاط الرياح اليوم

أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أنَّه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، ويسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان أصدَرته، أنّه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك فرص لوجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية.