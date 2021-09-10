ضبط سائق سيارة نقل دهس طفلة في أسيوط وفر هاربا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط من ضبط سائق هارب بعد أن صدم فتاة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة أول أسيوط من أحد المستشفيات يفيد استقبال طفلة، مقيمة بدائرة القسم، مُصابة بكسور وجروح بالجسم، وقالت إنه أثناء توجهها رفقة شقيقها لاستقلال سيارة أجرة متجهين لأحد الأماكن، وحال ترجلها بدائرة القسم اصطدمت بها إحدى سيارات النقل «مجهولة» وفرت هاربة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وتبين أنها ملك «سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط» ويقودها نجلها، مقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها، وتبين عدم حمله رخصة قيادة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وهروبه لعدم حملة رخصة قيادة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.