إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة و«توك توك» بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي ومركبة «توكتوك»، على طريق كوبري «فودة» وكوبري «غزال»، بدائرة مركز بيلا، في محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، وتم نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «توكتوك»، على طريق كوبري «فودة» وكوبري «غزال»، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بيلا المركزي، لإجراء الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من «فوزية السيد أبو الخير»، 56 سنة، باشتباه كسر بالفك من الناحية اليسرى، و«حمادة إبراهيم نصر»، 39 سنة، باشتباه كسر باليد اليسرى وجرح قطعى بفروة الرأس، و«منى محمود بدر»، 32 سنة، باشتباه كسر بالحوض وخدوش بالجسم، و«ولاء العوضي»، 25 سنة، باشتباه كسر بالفك من الناحية اليسرى، و«هالة محمد البيلي»، 3 سنوات، بجرح قطعي بالوجه، وتلقى المصابون الإسعافات الازمة، وحالتهم مستقرة، وجميعهم من قرية «الجزار»، التابعة لمركز بيلا.

حادث تصادم سيارتين

وفي وقت سابق، وقع حادث تصادم سيارتين بالقرب من «كوبري كلش» أسفر عن إصابة كل من: «منى أحمد هاشم»، 22 سنة، مقيمة بكفر الشيخ، بجرح في الرأس، و«آدم محمد صلاح»، 6 سنوات، مقيم بالقاهرة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمة بالرأس، و«سعيدة السيد عيسى»، 40 سنة، مقيمة بالقاهرة، بكدمة بسيطة في الرأس، و«هبة ممدوح زيان»، 25 سنة، مقيمة بالرياض، و«ندى أحمد المصري»، 20 سنة، من كفر الشيخ، بإصابات في الرأس، و«عبد الحميد السعيد عبد النبي»، 50 سنة، بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.