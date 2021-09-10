أول تعليق لنجيب ميقاتي بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة إنه بعد 13 شهرًا من استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، يوجه التحية له على المرحلة السابقة وما تخللها من صعوبات.

وجاء حديث نجيب ميقاتي، بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا، مشيرًا إلى أن معاشات اللبنانيين لا تشكل 10% مما كانت عليه قبل الأزمة، قائلًا: «إننا فريق عمل سنعمل يدًا واحدة لنمنع الإحباط ونضع حدًا لليأس».

ميقاتي: الحكومة الجديدة ستمثل كل لبنان

وأكد ميقاتي أن الحكومة اللبنانية الجديدة تمثل كل لبنان وليس فئات معينة من اللبنانيين ومضيفا: «سأتواصل مع كل الهيئات الدولية لتأمين الأساسيات للشعب اللبناني».

وأعرب ميقاتي عن أمله بوقف الانهيار الذي يشهده لبنان، معلنًا أنه سيتواصل مع جميع الدول العربية لأن لبنان بحاجة للإنقاذ، مضيفًا: «اللي بدو يعطل يطلع برا» والوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي، داعيًا لوضع السياسة جانبًا والنهوض بورشة عمل تعمل لنهضة لبنان :«لا نريد حديثًا عن ثلث معطل، إننا عازمون على إجراء الانتخابات النيابية بموعدها في أيار المقبل».

واختتم ميقاتي كلمته: «إنني تواصلت مع دولة الرئيس وأبلغني أن كتلة لبنان القوي ستمنح الحكومة الثقة، وأؤكد أننا سنعمل من أجل تأمين الحد الأدنى للناس وأؤكد أنني أتمتع بالثلثين للقيام بالعمل الضروري لإنقاذ البلد».

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

جاء ذلك في أثناء انعقاد اللقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي في قصر الرئاسة وذلك منذ تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي، حيث يأتي تشكيل الحكومة الجديدة لينهي فراغ الحكومة المستمر في البلاد لمدة 13 شهرًا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من أغسطس العام الماضي.