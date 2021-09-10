بعد تعرضها للانتقادات.. نيللي كريم تحذف صورة مثيرة لها من فيسبوك

حذفت الفنانة نيللي كريم، صورة لها من صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» بعد دقائق من نشرها لها، وذلك بعد تعرضها لسيل من الانتقادات في التعليقات التي انهالت علي الصورة بسبب جرأتها.

وأبدي عدد من متابعي نيللي دهشتهم من نشرها لهذه الصورة، وظهورها علي هذا النحو المثير الذي لم يعتادوا عليها منها طيلة مشوارها الفني، وعلى إثر هذا الهجوم اضطرت نيللي لحذف الصورة التي كانت قد علقت عليها بقولها: «أتمني لكم يومًا سعيدًا».

حفل زفاف نيللي كريم

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد احتفلت بحفل زفافها مؤخرًا على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور وشقيق لاعب الاسكواش الشهير رامي عاشور في حفل كبير في مدينة الساحل الشمالي، وحضره عدد كبير من الفنانين ومنهم عمرو دياب وأحمد السقا وغيرهم.

كما أن المنتج جمال العدل هو من كان وكيل العروس في كتب الكتاب وحرص على الوقوف بجانبها طوال حفل الزفاف حيث إنهما تربطهما علاقة قوية على المستويين الشخصي والفني.

مسلسل ضد الكسر

وكانت قد شاركت الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ضد الكسر والذي شاركت في بطولته بجانب لقاء الخميسي ومحمد فراج وتارا عماد وسينتيا خليفة وعدد من الفنانين وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

فيلم 30 مارس

أما حاليًا فيعرض للفنانة نيللي كريم فيلم 30 مارس والذي تظهر كضيفة شرف في أحد مشاهده وتشارك فيه بجانب أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وأحمد خالد صالح وصبري فواز وخالد الصاوي وأسماء أبواليزيد وعدد من الفنانين وهو من تأليف حميد المدني وإخراج أحمد خالد موسي .