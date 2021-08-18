نيللي كريم تقضي شهر العسل في نيويورك «صورة»

سافرت الفنانة نيللي كريم برفقة زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لقضاء شهر العسل في ولاية نيويورك، حيث نشر أصدقاؤهما صورًا برفقتهما أثناء تناول العشاء في أحد المطاعم في المدينة الأمريكية.

كما نشر رامي عاشور مقطع فيديو برفقة نيللي كريم وهشام عاشور أثناء تنزههم في نيويورك، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام».

نيللي كريم وهشام عاشور في نيويورك بعد أسبوع من الزفاف

وجاء ذلك بعد أسبوع من حفل زفافهما في الساحل الشمالي والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء، من بينهم عمرو دياب، أكرم حسني، هالة صدقي، إلهام شاهين، محمد فراج وبسنت شوقي بالإضافة إلى فريق عمل مسلسل «100 وش» آسر ياسين، مصطفى درويش وحسن أبو الروس، بجانب الكاتب مدحت العدل وشقيقه المنتج جمال العدل الذي كان ولي نيللي في عقد القران.

ولفتت نيللي كريم الأنظار بإطلالتها الأولى في حفل الزفاف، حيث أثنى الجميع على الفستان واختيارها للمكياج بتوقيه عبدالله الرفاعي، حيث كانت إطلالتها مناسبة للأجواء الصيفية، وتعتبر زيجة نيللي كريم من لاعب الإسكواش هشام عاشور الثالثة لها، فلديها 4 أبناء ولدان «كريم» و«يوسف»، من زيجتها الأولى من المهندس بهاء صبري، حيث لم تكن تجاوزت الـ 17 عاما عند إنجابها أول أبنائها الذي يبلغ 26 عاما.

بينما كانت الزيجة الثانية من والد ابنتيها «سيليا» و«كندة»، خبير التغذية الدكتور هاني أبو النجا، حيث تزوجا في 2004 ولكن انتهت العلاقة بالانفصال في 2015 بعد 11 عاما، وتبلغ ابنتيها من العمر 13 و8 سنوات، والعام الماضي أعلنت نيللي خطبتها مع رجل الأعمال عمر إسلام، ولكنها عادت لتعلن «فسخها» بعد أشهر قليلة دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

وحاولت نيللي كريم التكتم على علاقتها مع لاعب الإسكواش هشام عاشور في البداية، حتى تم الانتهاء في كافة التفاصيل الخاصة بالزفاف لتعلن الموضوع بعد ذلك بشكل رسمي.